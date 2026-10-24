У США скандал: РФ таємно фінансувала газовий проєкт на Алясці

Майже все керівництво американського газового проєкту Polar Train LNG вартістю $25 млрд залишило компанію після звинувачень у прихованому фінансуванні та контролі з боку російського "Новатеку".

Про це пише Financial Times, якій колишній гендиректор компанії Джоел Ріддл розповів про побоювання щодо можливого порушення санкцій США.

Polar Train LNG розробляє експортний газовий термінал на півночі Аляски. Проєкт запустили в березні з планом використати частково збудований термінал "Новатеку", перенісши його на Аляску. Компанія звернулася до Мінфіну США по дозвіл на переговори з російською групою, але ще не отримала його.

За словами Ріддла, він з'ясував, що "Новатек" уже фінансує проєкт і керує його роботою до отримання необхідних погоджень. У вересні він подав у відставку, після чого компанію залишили фінансовий директор Ден Чандра та інші керівники.

"Я пішов з посади гендиректора Polar LNG, оскільки мене непокоїло те, що російська компанія "Новатек" фінансувала компанію і зрештою контролювала її стратегічний напрям", — заявив Ріддл.

Спочатку він вважав, що гроші надають інвестор Джентрі Біч, пов'язаний із родиною Дональда Трампа, та компанія Tech Wave з Абу-Дабі. Згодом, за його словами, з'ясувалося, що Біч не інвестував у проєкт і не був його акціонером чи керівником.

FT також ознайомилася з листуванням у WhatsApp, у якому член правління "Новатеку" Денис Соловйов обговорював фінансування проєкту та намагався прискорити переказ грошей Polar Train LNG.

Polar LNG заявила, що Ріддла звільнили, назвала його "незадоволеним працівником" і наголосила, що розвиває проєкт із дотриманням законодавства США.

"Новатек" повідомив, що домовився надати Tech Wave право використовувати свою технологію на Алясці та у квітні підписав меморандум із Polar Train, коли Ріддл очолював компанію.

За даними співрозмовників FT, проєкт фігурував у переговорах Вашингтона й Москви щодо бізнесових домовленостей, які могли б сприяти завершенню війни Росії проти України. Обговорювався обмін експертизи "Новатеку" для будівництва термінала на Алясці на зняття санкцій з російського "Арктик СПГ-2".

Нагадаємо:

У лютому 2026 року ЕП писала з посиланням на The New York Times, що університетський друг Дональда Трампа-молодшого Джентрі Біч заявив про домовленість із "Новатеком" щодо газового проєкту на Алясці.

9 жовтня повідомлялося про вимоги Росії послабити санкції у межах переговорів про можливе "енергетичне перемир'я" з Україною.