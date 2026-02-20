Українська правда
Університетський друг сина Трампа збирається добувати на Алясці газ із росіянами – NYT

Володимир Тунік-Фриз — 20 лютого, 12:15
Університетський друг Трампа-молодшого вестиме бізнес із росіянами у США
Getty Images

Техаський інвестор Джентрі Біч, пов'язаний з родиною Трампа, перевіряє можливість укладення угод з російськими компаніями. Він заявив, що восени минулого року тихо підписав угоду з однією з найбільших енергетичних компаній Росії "Новатек" про розробку природного газу в Алясці.

Про це повідомляє The New York Times.

"Трамп — президент, який орієнтований на угоди", — сказав Біч в інтерв'ю. "Я не думаю, що під час адміністрації Байдена люди відчували б себе так само комфортно, працюючи з російськими компаніями, як під час адміністрації Трампа".

Проект перебуває на початковій стадії і стикається з серйозними перешкодами, а Біч відмовився розкривати фінансові деталі.

Російська компанія "Новатек" заявила, що "дійсно веде переговори про потенційне використання" своєї технології для скраплення природного газу у віддалених районах північної Аляски. Однак вона не підтвердила, що співпрацює з паном Бічем.

Угода Біча може стати першим випадком, коли американський інвестор офіційно уклав нову ділову угоду з великою російською компанією з того часу, як рік тому Кремль почав просувати можливості укладення угод для адміністрації Трампа.

Біч також зазначив, що "про цей проект знають на найвищому рівні" в Москві та Вашингтоні. Він сказав, що незабаром оголосить імена керівників, які очолять проект.

Бізнесмен заявив, що домовився про угоду під час зустрічей у Дубаї та Європі минулого року з мільярдером Леонідом Міхельсоном, виконавчим директором "Новатек", який перебуває під санкціями у Великій Британії та Канаді, але не у США чи Європейському Союзі.

Біч, інвестор у хедж-фонди та приватний капітал, є університетським другом Дональда Трампа-молодшого, старшого сина президента, і обіймав посаду заступника голови з фінансових питань під час інавгурації пана Трампа в 2017 році.

Більшість американських корпорацій, які колись розглядали Росію як перспективний ринок з зростаючим середнім класом, залишаються скептичними щодо повернення в цю країну через політичну нестабільність і обмежений потенційний прибуток.

Нагадаємо:

Компанія "Новатек", яка має тісні зв'язки з Кремлем, але не контролюється державою, перебуває під частковими санкціями США, а деякі її дочірні компанії стикаються з більш суворими обмеженнями.

Біч заявив, що зміг легально укласти угоду, оскільки США не наклали повних санкцій на саму материнську компанію "Новатек".

