Схеми розкрадань при закупівлях для "Харківобленерго": підозрюваного взяли під варту

Вищий антикорупційний суд відправив під варту підозрюваного в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ "Харківобленерго" з альтернативою внесення 8 млн грн застави.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"4 червня слідча суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива, погоджене з прокурором, та застосувала до особи, підозрюваної в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ «Харківобленерго», запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

НАБУ і САП повідомили про підозру організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ "Харківобленерго" енергетичного обладнання.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про родичаспіввласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча.