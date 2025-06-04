Схемы хищений при закупках для "Харьковоблэнерго": подозреваемого взяли под стражу

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу подозреваемого в организации схемы миллионных хищений на закупках АО "Харьковоблэнерго" с альтернативой внесения 8 млн грн залога.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"4 июня следственная судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство детектива, согласованное с прокурором, и применила к лицу, подозреваемому в организации схемы миллионных хищений на закупках АО "Харьковоблэнерго", меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 8 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Напомним:

НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору схемы миллионных хищений на закупках АО "Харьковоблэнерго" энергетического оборудования.

По данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет о родственнике совладельца"Квартала 95" Тимуре Миндиче.