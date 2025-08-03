ОПЕК+ відреагувала на погрози Трампа щодо російської нафти – Reuters

ОПЕК+ досягла попередньої домовленості про збільшення видобутку нафти на 548 000 барелів на день з вересня, повідомили в неділю три джерела на тлі зростаючих побоювань щодо можливих перебоїв у постачанні, пов'язаних з Росією.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Рішення було прийнято ​​на тлі посилення тиску США на Індію з метою припинення закупівель російської нафти.

У разі ухвалення, цей крок означатиме повне скасування найдовшого періоду скорочення видобутку нафти. ОПЕК+, виробляє близько половини світової нафти. Обʼєднання протягом декількох років скорочувала видобуток, щоб підтримати ціни на нафту.

Цього року вона змінила курс, прагнучи відновити частку ринку, частково під впливом закликів президента США Дональда Трампа до ОПЕК збільшити видобуток.

Вісім членів ОПЕК+ почали збільшувати видобуток у квітні, трохи підвищивши його на 138 000 барелів на добу, а потім збільшили видобуток більше, ніж планувалося, на 411 000 барелів на добу в травні, червні та липні і на 548 000 барелів на добу в серпні.

Якщо група погодиться на збільшення на 548 000 барелів на добу у вересні, вона повністю скасує попереднє скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на добу, дозволивши Об'єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) збільшити видобуток на 300 000 барелів на добу.

Як повідомляє Reuters, група не планує обговорювати інші транші скорочень у неділю.