ОПЕК+ отреагировала на угрозы Трампа по российской нефти - Reuters

ОПЕК+ достигла предварительной договоренности об увеличении добычи нефти на 548 000 баррелей в день с сентября, сообщили в воскресенье три источника на фоне растущих опасений относительно возможных перебоев в поставках, связанных с Россией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Решение было принято на фоне усиления давления США на Индию с целью прекращения закупок российской нефти.

В случае принятия, этот шаг будет означать полную отмену самого длинного периода сокращения добычи нефти. ОПЕК+, производит около половины мировой нефти. Объединение в течение нескольких лет сокращало добычу, чтобы поддержать цены на нефть.

В этом году она изменила курс, стремясь восстановить долю рынка, частично под влиянием призывов президента США Дональда Трампа к ОПЕК увеличить добычу.

Восемь членов ОПЕК+ начали увеличивать добычу в апреле, немного повысив ее на 138 000 баррелей в сутки, а затем увеличили добычу больше, чем планировалось, на 411 000 баррелей в сутки в мае, июне и июле и на 548 000 баррелей в сутки в августе.

Если группа согласится на увеличение на 548 000 баррелей в сутки в сентябре, она полностью отменит предыдущее сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, позволив Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) увеличить добычу на 300 000 баррелей в сутки.

Как сообщает Reuters, группа не планирует обсуждать другие транши сокращений в воскресенье.