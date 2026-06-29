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Окуповані Крим, Херсонщина та Донецьк залишилися без світла після атаки дронів

Володимир Тунік-Фриз — 29 червня, 09:00
Окуповані Крим, Херсонщина та Донецьк залишилися без світла після атаки дронів
Окуповані Крим, Херсонщина та Донецьк залишилися без світла після атаки дронів
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Українська правда

У ніч на 29 червня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, Криму та в Донецьку після атаки безпілотників сталися масштабні відключення електроенергії.

Джерело: моніторингові Telegram-канал "Крымский ветер" та Exilenova+, гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо

Деталі: Зокрема, у Криму повідомлялося про численні вибухи в Севастополі, а також у Керчі.

За свідченнями місцевих жителів, на півострові ймовірно була пошкоджена електропідстанція поблизу села Некрасівка Бахчисарайського району – після вибуху там зникла електрика.

Також після нічної дронової атаки спалахнула пожежа в тимчасово окупованому Мелітополі.

Близько опівночі світло зникло і в окупованому Донецьку.

Зранку гауляйтер окупованої частини Херсонської області підтвердив знеструмлення регіону.

"Усі райони Херсонської області повністю або частково залишилися без електропостачання", – заявив Сальдо.

Що передувало:

  • 26 червня на тимчасово окупованій частині Херсонщини також фіксували масштабний блекаут, який загарбники пояснили аварією в енергосистемі сусідньої Запорізької області.
  • Раніше підконтрольна росіянам компанія "Крименерго" оголосила про запровадження графіків відключень світла та обмежень на півострові.
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