Окуповані Крим, Херсонщина та Донецьк залишилися без світла після атаки дронів

Українська правда

У ніч на 29 червня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, Криму та в Донецьку після атаки безпілотників сталися масштабні відключення електроенергії.

Джерело: моніторингові Telegram-канал "Крымский ветер" та Exilenova+, гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо

Деталі: Зокрема, у Криму повідомлялося про численні вибухи в Севастополі, а також у Керчі.

За свідченнями місцевих жителів, на півострові ймовірно була пошкоджена електропідстанція поблизу села Некрасівка Бахчисарайського району – після вибуху там зникла електрика.

Також після нічної дронової атаки спалахнула пожежа в тимчасово окупованому Мелітополі.

Близько опівночі світло зникло і в окупованому Донецьку.

Зранку гауляйтер окупованої частини Херсонської області підтвердив знеструмлення регіону.

"Усі райони Херсонської області повністю або частково залишилися без електропостачання", – заявив Сальдо.

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