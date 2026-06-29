Окуповані Крим, Херсонщина та Донецьк залишилися без світла після атаки дронів
У ніч на 29 червня на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, Криму та в Донецьку після атаки безпілотників сталися масштабні відключення електроенергії.
Джерело: моніторингові Telegram-канал "Крымский ветер" та Exilenova+, гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо
Деталі: Зокрема, у Криму повідомлялося про численні вибухи в Севастополі, а також у Керчі.
За свідченнями місцевих жителів, на півострові ймовірно була пошкоджена електропідстанція поблизу села Некрасівка Бахчисарайського району – після вибуху там зникла електрика.
Також після нічної дронової атаки спалахнула пожежа в тимчасово окупованому Мелітополі.
Близько опівночі світло зникло і в окупованому Донецьку.
Зранку гауляйтер окупованої частини Херсонської області підтвердив знеструмлення регіону.
"Усі райони Херсонської області повністю або частково залишилися без електропостачання", – заявив Сальдо.
Що передувало:
- 26 червня на тимчасово окупованій частині Херсонщини також фіксували масштабний блекаут, який загарбники пояснили аварією в енергосистемі сусідньої Запорізької області.
- Раніше підконтрольна росіянам компанія "Крименерго" оголосила про запровадження графіків відключень світла та обмежень на півострові.