Рязанський НПЗ зупинився внаслідок ударів дронів України – Reuters

Рязанський нафтопереробний завод у Росії призупинив роботу після атаки українських дронів у понеділок.

Про це повідомили три джерела агентству Reuters.

Під час атаки загорівся головний блок первинної перегонки нафти CDU-6, через що завод повністю зупинив переробку нафти, зазначили джерела.

Українські військові заявили, що в ніч на понеділок кілька їхніх дронів вразили Рязанський НПЗ, і в його районі пролунало щонайменше п’ять вибухів.

За словами одного з джерел Reuters, завод може частково відновити роботу протягом кількох днів.

Переробна установка CDU-6 має потужність близько 170 тисяч барелів на добу, що становить приблизно 48% від загальної потужності переробки нафти на заводі.

Поки CDU-6 перебуває на ремонті, завод може запустити інші установки первинної перегонки – CDU-4 та CDU-3, повідомили джерела.

CDU-4 і CDU-3 разом мають потужність близько 145 тисяч барелів на добу, що складає приблизно 41% загальної переробної потужності заводу, згідно з даними джерел та розрахунками Reuters.

У 2024 році завод переробив 13,1 мільйона метричних тонн нафти (262 тисячі барелів на добу), що становить майже 5% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Нагадаємо:

Російські пабліки у ніч проти 24 лютого повідомили, що безпілотники атакували НПЗ у російській Рязані.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що у ніч на 24 лютого безпілотники Головного управління розвідки завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу в Росії.