Рязанский НПЗ остановился в результате ударов дронов Украины – Reuters

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России приостановил работу после атаки украинских дронов в понедельник.

Об этом сообщили три источника агентству Reuters.

Во время атаки загорелся главный блок первичной перегонки нефти CDU-6, из-за чего завод полностью остановил переработку нефти, отметили источники.

Украинские военные заявили, что в ночь на понедельник несколько их дронов поразили Рязанский НПЗ, и в его районе прогремело по меньшей мере пять взрывов.

По словам одного из источников Reuters, завод может частично возобновить работу в течение нескольких дней.

Перерабатывающая установка CDU-6 имеет мощность около 170 тысяч баррелей в сутки, что составляет примерно 48% от общей мощности переработки нефти на заводе.

Пока CDU-6 находится на ремонте, завод может запустить другие установки первичной перегонки - CDU-4 и CDU-3, сообщили источники.

CDU-4 и CDU-3 вместе имеют мощность около 145 тысяч баррелей в сутки, что составляет примерно 41% общей перерабатывающей мощности завода, согласно данным источников и расчетам Reuters.

В 2024 году завод переработал 13,1 миллиона метрических тонн нефти (262 тысячи баррелей в сутки), что составляет почти 5% от общего объема нефтепереработки в России.

Напомним:

Российские паблики в ночь на 24 февраля сообщили, что беспилотники атаковали НПЗ в российской Рязани.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 24 февраля беспилотники Главного управления разведки нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России.