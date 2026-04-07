Російський НПЗ за 800 кілометрів від України зупинив роботу після атаки дронів

Володимир Тунік-Фриз — 7 квітня, 17:25
РосЗМІ, ілюстративне фото

Четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, "Нижегороднефтеоргсинтез" ("НОРСІ"), що належить "Лукойлу", 5 квітня призупинив роботу після удару українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

У неділю російська влада повідомила, що нафтопереробний завод NORSI загорівся внаслідок атаки дронів. Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін заявив, що під час атаки було уражено два об'єкти заводу, а також пошкоджено електростанцію та кілька будинків.

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі, "Лукойл" не виставляв на продаж бензин, дизельне паливо або мазут з нафтопереробного заводу, розташованого за 450 км на схід від Москви.

Джерела Reuters в галузі повідомили у вівторок, що постачання можуть бути призупинені до кінця квітня.

Завод NORSI, який також є другим за величиною виробником бензину в Росії, може переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік, або близько 320 000 барелів на день.

Російська нафта Urals зараз торгується за найвищою ціною за останні 13 років.

