Російський НПЗ за 800 кілометрів від України зупинив роботу після атаки дронів
Четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, "Нижегороднефтеоргсинтез" ("НОРСІ"), що належить "Лукойлу", 5 квітня призупинив роботу після удару українських безпілотників.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
У неділю російська влада повідомила, що нафтопереробний завод NORSI загорівся внаслідок атаки дронів. Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін заявив, що під час атаки було уражено два об'єкти заводу, а також пошкоджено електростанцію та кілька будинків.
За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі, "Лукойл" не виставляв на продаж бензин, дизельне паливо або мазут з нафтопереробного заводу, розташованого за 450 км на схід від Москви.
Джерела Reuters в галузі повідомили у вівторок, що постачання можуть бути призупинені до кінця квітня.
Завод NORSI, який також є другим за величиною виробником бензину в Росії, може переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік, або близько 320 000 барелів на день.
