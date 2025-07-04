Новини 4 липня: блекаут на ЗАЕС через РФ та наслідки атаки по Києву
Про що всі сьогодні говорили?
Про ЗАЕС. Ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України і спричинив на станції блекаут.
Про наслідки атаки РФ по Києву. Під час масованої ворожої атаки на Київ в ніч на 4 липня пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти".
У Києві внаслідок масштабної російської атаки на столицю 4 липня було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат".
Під час масованої ворожої атаки на Київ було пошкоджено обладнання ДТЕК та зруйнувано дві трансформаторні підстанції.
Про гральні податки. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав групу FAVBET та інші компанії у сфері грального бізнесу сплатити всі належні державі податки.
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