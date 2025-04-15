Ціни на нафту відреагували на можливе скасування деяких мит США

Ціни на нафту підвищилися завдяки новим пропозиціям президента США Дональда Трампа щодо звільнення від мит, а також відновленню імпорту сирої нафти Китаєм на тлі очікуваного скорочення поставок з Ірану.

Про це пише агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent піднялися на 12 центів, або 0,2%, до 65 доларів за барель, тоді як американська West Texas Intermediate зросла на 13 центів, або 0,2%, до 61,66 долара.

"Трамп дозволив винятки з мит на електроніку та подав сигнал щодо можливого послаблення мит на автомобілі, що розглядається як відступ від раніше оголошених імпортних зборів, і тому трохи полегшило тиск на ризикові активи, зокрема нафту", — сказала незалежна аналітикиня ринку Тіна Тенг.

"Втім, зростання фондових ринків і товарів, пов’язаних із настроями щодо зростання, викликає скепсис, оскільки його політика непередбачувана".

У черговому повороті в торговельній війні Трамп заявив, що розглядає можливість зміни 25% мит, запроваджених на імпорт автомобілів та автозапчастин із Мексики, Канади та інших країн.

Нестабільна торгова політика США створює невизначеність на світових нафтових ринках, і в понеділок ОПЕК знизила прогноз попиту вперше з грудня.

Адміністрація Трампа в п’ятницю оголосила, що зробить винятки з мит на смартфони, комп’ютери та деякі інші електронні товари, більшість з яких імпортується з Китаю. Це сприяло невеликому зростанню цін на нафту в понеділок.

У неділю Трамп заявив, що протягом тижня оголосить ставку мита на імпорт напівпровідників, а згідно з повідомленням у Федеральному реєстрі за понеділок, адміністрація розпочала розслідування щодо імпорту напівпровідників 1 квітня.

"Ринок реагує на швидкі зміни в митній політиці, одночасно зважаючи на ядерні переговори між США та Іраном", — йдеться у вівторковій аналітичній записці ING.

"Очевидно, що увага ринку більше прикута до мит і того, як вони вплинуть на попит на нафту".

Міністр енергетики США Кріс Райт у п’ятницю заявив, що Сполучені Штати можуть повністю зупинити експорт іранської нафти в рамках плану Трампа тиску на Тегеран через його ядерну програму.

Підтримку цінам також надали дані за понеділок, які показали, що імпорт сирої нафти Китаєм у березні зріс майже на 5% порівняно з минулим роком, оскільки поставки іранської нафти зросли в очікуванні посилення санкцій з боку США.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість зробити винятки з мит на імпорт автомобілів та запчастин, щоб дати автокомпаніям більше часу для налагодження виробництва в США.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила прогнози зростання світового попиту на нафту на 2025 і 2026 роки через митну політику президента США Дональда Трампа, що стримує споживання.