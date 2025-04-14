Торгова війна Трампа вдарила по прогнозу зростання попиту на нафту

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила прогнози зростання світового попиту на нафту на 2025 і 2026 роки через митну політику президента США Дональда Трампа, що стримує споживання.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з новим звітом із секретаріату ОПЕК, очікуване зростання попиту на нафту в обох роках знижене приблизно на 100 тисяч барелів на день і тепер складає 1,3 мільйона барелів на день — тобто близько 1% на рік.

Однак навіть після зниження ці цифри значно вищі за прогнози інших гравців ринку. Наприклад, Енергетичне інформаційне управління США минулого тижня скоротило свою оцінку зростання попиту на 2025 рік на 30% — до 900 тисяч барелів на день. Goldman Sachs прогнозує ще скромніше зростання — лише на 500 тисяч барелів на день.

На цьому фоні Саудівська Аравія, лідер ОПЕК, використовує ситуацію на ринку для просування своїх цілей. Вона підштовхує організацію та її союзників пришвидшити заплановане збільшення видобутку, щоб знизити ціни на нафту і змусити "непокірних" учасників дотримуватись квот.

Наразі ф'ючерси на нафту у Лондоні торгуються на рівні близько $65 за барель.

У звіті також пояснюється, чому Ер-Ріяд так роздратований: Казахстан, попри обіцянки обмежити видобуток після переговорів із міжнародними нафтовими компаніями, знову його збільшив. Минулого місяця видобуток у Казахстані зріс на 37 тисяч барелів на день — до 1,852 мільйона. Це на 422 тисячі більше, ніж дозволено за квотою, і країна досі не почала скорочення, які мали компенсувати попереднє перевищення.

Джерела повідомляють, що цього місяця ситуація не змінилася — Казахстан і досі не дотримується зобов'язань.

Нагадаємо:

Видобуток нафти в Казахстані впав за перші два тижні квітня в порівнянні з березневим середнім показником, але все ще перевищує квоту ОПЕК+, яку країна зобов'язалася дотримуватися після місяців перевиробництва.