"Новая почта" запустила вторую солнечную электростанцию на одном из терминалов в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Вторая СЭС компании на 700 КВт появилась на еще одном терминале в Киеве. Площадь панелей - 3000 квадратных метров, а стоимость проекта - 13,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме этого,"Новая почта" планирует установить следующую очередь солнечных электростанций, которые удвоят имеющиеся мощности: с 700 до 1 400 КВт.

Отмечается, что летомстанции будут работать на свою полную мощность и смогут покрыть 100% потребностей терминалов в электроэнергии в дневное время.

"Новая почта" также инвестировала в установки для хранения электроэнергии (УЗЭ), которые смогут хранить накопленную ранее электроэнергию и отдавать ее в сеть предприятия или даже во внешнюю сеть по мере необходимости.

Компания планирует установить электростанции и УЗЭ в целом на пяти крупнейших терминалах в Украине, на трех из них этот процесс уже запущен. За прошлые годы "Новая почта" инвестировала в энергетическую автономию 300 млн грн, и в этом году планирует потратить еще 150 млн грн.

Напомним:

В начале 2025 года "Новая почта" запустила электростанцию мощностью 1 МВт на крыше своего Киевского инновационного терминала, в которую инвестировала 14 млн грн.