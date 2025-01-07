"Нова пошта" запустила електростанцію на даху свого центрального термінала

"Нова пошта" побудувала електростанцію потужністю 1 МВт на даху свого Київського інноваційного терміналу, в яку інвестувала 14 млн грн.

Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

на даху Київського інноваційного термінала Нової пошти запрацювала мегаватна електростанція. Поле сонячних панелей розкинулось на площі у 5000 квадратних метрів. Проєкт обійшовся нам у 14 мільйонів гривень, очікувана окупність – три роки.", – написав Поперешнюк.

За його словами, найближчим часом компанія планує встановити промислові системи безперебійного живлення та обладнання для зберігання електроенергії.

Він також додав, що "запорукою інвестицій" в будівництво СЕС стало, зокрема, скасування податку на додану вартість для імпортного енергообладнання.

Нагадаємо:

"Укрнафта" встановила першу дахову сонячну електростанцію на автозаправному комплексі (АЗК) в Оболонському районі Києва.