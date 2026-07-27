Росіяни атакували енергетику у чотирьох областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у чотирьох областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, і Сумську області.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 27 липня, станом на 09:30, його рівень був на 3,8% нижчим, ніж попереднього робочого дня.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00.

Нагадаємо:

Минулого тижня українські регіони отримали енергетичне обладнання на майже 2,5 мільйона євро від Литви, Австралії, Швеції та Великої Британії.