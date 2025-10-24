Німеччина виділила 60 мільйонів євро на підтримку енергетики України

Німеччина вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ці кошти допоможуть швидше постачати генератори, енергетичне обладнання та мобільні теплоелектростанції. Подякувала за це рішення міністерці енергетики Німеччини Катеріні Райхе", – зазначила вона.

Зазначається, що на зустрічі вони обговорили підготовку України до зими та зміцнення енергетичної стійкості. Домовилися створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю.

"Запропонували Німеччині укласти міжурядову угоду для підтримки інвесторів — за моделлю, яку вже реалізують Данія, Нідерланди, Франція та Швейцарія. Також подякувала Німеччині за активну позицію щодо використання російських активів", – поінформувала Свириденко.

Нагадаємо:

У вересні Литовська державна компанія AB Energijos skirstymo operatorius, яка є оператором розподільчих мереж країни, оголосила, що передасть Україні понад 200 силових трансформаторів різної потужності.

Україна отримає 70 генераторів від Іспанії, які вона відправила в рамках оголошеної енергетичної допомоги.