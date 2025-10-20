Україна отримає 70 генераторів від Іспанії в рамках енергетичної допомоги

Україна отримає 70 генераторів від Іспанії, які вона відправила в рамках оголошеної енергетичної допомоги.

Про це повідомив в соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками зустрічі з очільником МЗС Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

"Я подякував Іспанії за оголошену енергетичну допомогу Україні — 70 генераторів, — яка невдовзі надійде. Ми цінуємо цю допомогу українському народу напередодні зими", – написав він.

Крім цього, за словами міністра, вони обговорили шляхи зміцнення обороноздатності та енергетичної стійкості України, зокрема військово-технічну співпрацю, а також важливий внесок Іспанії в програми PURL та SAFE.

Також Сибіга наголосив на необхідності подальшого санкційного тиску на Росію через 19-й пакет санкцій ЄС, а також обмежувальних заходів візового режиму.

"Ми також бачимо потенціал для партнерства між містами та регіонами між Україною та Іспанією. Я глибоко ціную відданість Іспанії реабілітації українських дітей з прифронтових районів", – зазначив він.

Нагадаємо:

У вересні Литовська державна компанія AB Energijos skirstymo operatorius, яка є оператором розподільчих мереж країни, оголосила, що передасть Україні понад 200 силових трансформаторів різної потужності.