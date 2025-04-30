Нафтові гіганти готуються до найгіршого року з часів пандемії коронавірусу

Найбільші нафтові компанії світу готуються до найгіршого року з часів пандемії коронавірусу, оскільки падіння цін на нафту зменшує прибутки.

Про це пише Financial Times

2025 рік став третім поспіль 12-місячним періодом падіння прибутків великих нафтових компаній.

Скоригований чистий прибуток п'яти найбільших західних нафтових компаній — ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Chevron та BP — знизився приблизно на 90 мільярдів доларів з 2022 по 2024 рік.

Як пише видання, тиск на галузь посилився останніми тижнями, оскільки збільшення поставок з боку ОПЕК та ескалація торговельної напруженості за часів президента США Дональда Трампа підірвали настрої інвесторів.

Цього місяця нафта марки Brent ненадовго впала нижче 60 доларів за барель, а деякі аналітики прогнозують, що ціни у другій половині 2025 року будуть більш ніж на п'яту частину нижчими за середній показник минулого року в 81 долар.

У всій галузі компанії скорочують свої інвестиції у відповідь на падіння цін на нафту. "Зараз ми очікуємо, що світові витрати на розробку видобутку та самого видобутку впадуть вперше з 2020 року", – заявив у нещодавньому звіті Фрейзер Маккей з енергетичної консалтингової компанії Wood Mackenzie.

Нагадаємо:

Ціни на нафту продовжили знижуватися в середу, 30 квітня, й завершують квітень найгіршим місячним падінням за понад три роки.