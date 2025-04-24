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Нафтогаз закупил еще 100 миллионов кубометров газа у польской Orlen

Алена Кириченко — 24 апреля, 13:35
Нафтогаз закупил еще 100 миллионов кубометров газа у польской Orlen
Нафтогаз

НАК "Нафтогаз Украины" и польская энергетическая компания Orlen подписали третье соглашение на поставку 100 млн куб. м сжиженного природного газа (LNG).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Общий объем законтрактованного газа составляет 300 млн кубометров.

Газ будет поставляться из США, проходить регазификацию на терминале в Свиноуйсьце (Польша) и транспортироваться в Украину через польскую газотранспортную систему.

"Мы уже готовимся к следующему отопительному сезону, и такие контракты - важная часть нашей стратегии по диверсификации поставок и обеспечения энергетической стабильности страны", - отметил глава "Нафтогаза" Роман Чумак.

Напомним:

Группа "Нафтогаз" начала подготовку к отопительному сезону 2025/2026: закупает газ и модернизирует энергогенерацию.

Нафтогаз Украины газ

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Нафтогаз закупил еще 100 миллионов кубометров газа у польской Orlen
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