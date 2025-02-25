"Нафтогаз" отримає гроші від Норвегії на закупівлю газу

Група Нафтогаз отримає фінансування від Норвегії на закупівлю газу. Кошти надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу"

Фінансування є частиною великого пакету допомоги, спрямованого на підтримку енергетичної безпеки України.

Загалом Норвегія виділяє близько 380 млн євро на закупівлю газу, відновлення електромереж, аварійні генератори та ядерну безпеку.

"Окрім зброї та боєприпасів, Україна найбільше потребує підтримки в енергетиці. У Києві люди часто залишаються без електрики. Тому енергетична підтримка, зокрема фінансування закупівлі газу, є важливим елементом допомоги Норвегії", – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо:

З початку 2024 року Росія здійснила 16 масованих атак по газовій інфраструктурі України.