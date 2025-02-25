"Нафтогаз" получит деньги от Норвегии на закупку газа

Группа Нафтогаз получит финансирование от Норвегии на закупку газа. Средства поступят через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза"

Финансирование является частью большого пакета помощи, направленного на поддержку энергетической безопасности Украины. В целом Норвегия выделяет около 380 млн евро на закупку газа, восстановление электросетей, аварийные генераторы и ядерную безопасность.

"Кроме оружия и боеприпасов, Украина больше всего нуждается в поддержке в энергетике. В Киеве люди часто остаются без электричества. Поэтому энергетическая поддержка, в частности финансирование закупки газа, является важным элементом помощи Норвегии", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Напомним:

С начала 2024 года Россия осуществила 16 массированных атак по газовой инфраструктуре Украины.