Нафта злетіла на 4 долари за барель

У понеділок, 28 вересня, ціна нафти трималась на рівні 108 доларів за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у понеділок, 28 вересня, ціна бареля нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 108 долара за барель.

Загалом від минулого робочого дня ціна піднялась на 3-4 долари за барель.

17 серпня сплинув 60-денний термін для укладення детальної мирної угоди, передбачений рамковою домовленістю між США та Іраном від червня 2026 року.

Тоді ж Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Наприкінці серпня у США також анонсували нові санкції проти Ірану, які у Вашингтоні називають "найбільшою кампанією скоординованої економічної ізоляції в історії світу".

Нагадаємо:

Ціни на нафту в п'ятницю 25 вересня пішли вниз попри нові атаки хуситів на Саудівську Аравію: ринок більше реагує на надії щодо можливого перемир'я між США та Іраном.