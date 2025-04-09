Нафта впала до чотирирічного мінімуму через мита проти Китаю
Ціни на нафту впали до найнижчого рівня за останні чотири роки на тлі побоювань щодо попиту, викликаних ескалацією тарифної війни між США і Китаєм і зростаючими перспективами пропозиції.
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent втратили 2,38 дол, або 3,79%, до 60,44 дол за барель станом на 0423 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 2,46 дол, або на 4,13%, до 57,12 дол. Обидва контракти досягли найнижчого рівня з лютого 2021 року.
І Brent, і WTI падають вже п'ять сесій поспіль після того, як Трамп оголосив про введення мит на більшість імпортних товарів, викликавши побоювання, що глобальна торговельна війна підірве економічне зростання і вдарить по попиту на паливо.
Запроваджені 104% мита на Китай вступили в силу.
На тлі падіння цін на нафту інших брендів, ціна на російську нафту марки ВСТО вперше в історії впала нижче верхньої межі західних цін на рівні 60 доларів за барель.
Нагадаємо:
Інвестиційна компанія Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту Brent і WTI будуть на рівні 62 дол за барель і 58 дол до грудня 2025 року і на рівні 55 дол і 51 дол до грудня 2026 року, відповідно, при двох припущеннях.