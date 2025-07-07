Децентралізована енергетика: на Закарпатті побудують нову сонячну електростанцію

ТОВ "Еліос Лучки", яке входить до групи Helios Strategia, уклало інвестиційну кредитну угоду з Ощадбанком на суму 10,8 млн євро. Йдеться про будівництво нової фотоелектричної електростанції на Закарпатті.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Угода передбачає будівництво сонячної електростанції потужністю 22,35 МВт з інвертором на 16 МВт, а також установку зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 33,44 МВт/год у Мукачівському районі Закарпатської області.

Завершити будівництво та ввести об’єкт в експлуатацію планують у січні 2026 року.

"Цей проєкт є не лише кроком до нової децентралізованої енергетики, а й демонстрацією технологічної готовності українських компаній до реалізації складних інфраструктурних рішень", – сказала засновниця Helios Strategia Олена Скрипник.

Міжнародна інжинірингова група Helios Strategia спеціалізується на EPC-проєктах сонячної енергетики та впровадженні УЗЕ-рішень для промислового і комерційного секторів. Загальна потужність проектів сонячних електростанцій, у яких група взяла участь, сягає 1,2 ГВт. Інші об’єкти групи розташовано переважно в Дніпропетровській області, а також на Одещині та Миколаївщині.

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