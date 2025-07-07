Децентрализованная энергетика: на Закарпатье построят новую солнечную электростанцию

ООО "Элиос Лучки", которое входит в группу Helios Strategia, заключило инвестиционное кредитное соглашение с Ощадбанком на сумму 10,8 млн евро. Речь идет о строительстве новой фотоэлектрической электростанции на Закарпатье.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Соглашение предусматривает строительство солнечной электростанции мощностью 22,35 МВт с инвертором на 16 МВт, а также установку хранения энергии (УЗЭ) емкостью 33,44 МВт/ч в Мукачевском районе Закарпатской области.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в январе 2026 года.

"Этот проект является не только шагом к новой децентрализованной энергетике, но и демонстрацией технологической готовности украинских компаний к реализации сложных инфраструктурных решений", - сказала основательница Helios Strategia Елена Скрипник.

Международная инжиниринговая группа Helios Strategia специализируется на EPC-проектах солнечной энергетики и внедрении УЗЭ-решений для промышленного и коммерческого секторов. Общая мощность проектов солнечных электростанций, в которых группа приняла участие, достигает 1,2 ГВт. Другие объекты группы расположены преимущественно в Днепропетровской области, а также в Одесской и Николаевской областях.

Напомним:

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