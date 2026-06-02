Стали відомі наслідки масованої атаки РФ для енергетики України

Внаслідок масованої повітряної атаки РФ на енергоінфраструктуру в Україні виникли нові знеструмлення у Києві та шести областях.

Про це повідомило "Укренерго".

Світло зникло у частини споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" закликали перенести активне споживання електроенергії на період з 11:00 до 15:00, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.

Увечері, з 18:00 до 22:00, споживачів просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

ДТЕК відновила електропостачання для 110 тисяч родин у Києві після масованої російської атаки, яка пошкодила виробничий майданчик компанії та енергетичні об'єкти.

У ніч на 2 червня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.