Стали відомі наслідки масованої атаки РФ для енергетики України
Внаслідок масованої повітряної атаки РФ на енергоінфраструктуру в Україні виникли нові знеструмлення у Києві та шести областях.
Про це повідомило "Укренерго".
Світло зникло у частини споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях.
"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" закликали перенести активне споживання електроенергії на період з 11:00 до 15:00, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.
Увечері, з 18:00 до 22:00, споживачів просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.
ДТЕК відновила електропостачання для 110 тисяч родин у Києві після масованої російської атаки, яка пошкодила виробничий майданчик компанії та енергетичні об'єкти.
У ніч на 2 червня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.