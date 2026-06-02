Стали відомі наслідки масованої атаки РФ для енергетики України

Артур Крижний — 2 червня, 10:15
Внаслідок масованої повітряної атаки РФ на енергоінфраструктуру в Україні виникли нові знеструмлення у Києві та шести областях.

Про це повідомило "Укренерго".

Світло зникло у частини споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" закликали перенести активне споживання електроенергії на період з 11:00 до 15:00, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.

Увечері, з 18:00 до 22:00, споживачів просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо:

ДТЕК відновила електропостачання для 110 тисяч родин у Києві після масованої російської атаки, яка пошкодила виробничий майданчик компанії та енергетичні об'єкти.

У ніч на 2 червня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.

енергетика війна

війна

