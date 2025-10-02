На Сумщині поступово відновлюють постачання світла

Після блекауту, який тривав декілька годин, у Шостці частково відновлюється постачання електроенергії.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін.

О 10:14 він у дописі повідомив, що за декілька годин можливе часткове відновлення постачання світла у Шостці.

Вже о 12:11 він написав, що "потроху все налагоджується". При цьому Семеніхін не уточнив, мова йде про постачання світла у Шостку, чи до Конотопа.

Нагадаємо:

Зранку 2 жовтня у Конотопі відключили електро та водопостачання через атаки росіян по енергетичній системі.