На Сумщині поступово відновлюють постачання світла
На Сумщині поступово відновлюють постачання світла
Getty Images
Після блекауту, який тривав декілька годин, у Шостці частково відновлюється постачання електроенергії.
Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін.
О 10:14 він у дописі повідомив, що за декілька годин можливе часткове відновлення постачання світла у Шостці.
Вже о 12:11 він написав, що "потроху все налагоджується". При цьому Семеніхін не уточнив, мова йде про постачання світла у Шостку, чи до Конотопа.
Нагадаємо:
Зранку 2 жовтня у Конотопі відключили електро та водопостачання через атаки росіян по енергетичній системі.