ДТЕК за кошти Франції побудує першу в Україні цифрову підстанцію
ДТЕК
Компанія ДТЕК отримала грант від Франції у розмірі 11 мільйонів євро на будівництво цифрової підстанції.
Про це повідомляє пресслжба компанії.
Вартість проєкту становить 15 млн євро (11 млн євро гранту та 4 млн євро власних інвестицій ДТЕК). За словами компанії, підстанція забезпечить електроенергією понад 65 тис домогосподарств і підприємств.
Підготовчі роботи для будівництва підстанції вже розпочалися, а повномасштабне будівництво стартує у третьому кварталі 2025 року.
Нагадаємо:
17 березня рівень споживання електроенергії був на 3,1% вищим, ніж в цей час попереднього дня.