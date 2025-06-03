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"Первый кредит такого масштаба": ДТЭК получил рекордную сумму от трех украинских банков

Алена Кириченко — 3 июня, 11:40
Первый кредит такого масштаба: ДТЭК получил рекордную сумму от трех украинских банков
Getty Images

ДТЭК привлек рекордную сумму 3 млрд грн от трех украинских банков - "Ощадбанка", ПУМБ и "Укргазбанка".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это первый кредит такого масштаба в Украине для развития технологий накопления энергии", - отмечается в сообщении.

По информации ДТЭК,средства направят на строительство 5 современных резервных батарей общей мощностью 180 МВт. Их построят в разных регионах Украины - эти установки смогут одновременно поставлять электроэнергию для 600 000 семей.

В компании подчеркнули, чтоэто один из крупнейших проектов в Восточной Европе.

Напомним:

В мартекомпания ДТЭК получила грант от Франции в размере 11 миллионов евро на строительство цифровой подстанции.

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