Російський дрон атакував авто енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині, які оглядали лінії електропередачі.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

"23 листопада поблизу одного з прифронтових сіл Дніпропетровщини російський FPV-дрон влучив в автомобіль бригади ДТЕК. У цей час енергетики оглядали лінії електропередачі", – розповіли у ДТЕК.

Ніхто з працівників не постраждав, але автомобіль зазнав пошкоджень.

"Попри постійну загрозу, енергетики щодня працюють, аби в домівках було світло", – додали у компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ка Дніпропетровщині у шести районах російські війська поцілили у інфраструктуру, склади та автозаправну станцію та житлові будинки.

За два дні ворог атакував чотири енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, по більшості з них ворог бив уже не раз.