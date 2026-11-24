Ворожий дрон атакував авто енергетиків на Дніпропетровщині
Російський дрон атакував авто енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині, які оглядали лінії електропередачі.
Про це повідомили у компанії ДТЕК.
"23 листопада поблизу одного з прифронтових сіл Дніпропетровщини російський FPV-дрон влучив в автомобіль бригади ДТЕК. У цей час енергетики оглядали лінії електропередачі", – розповіли у ДТЕК.
Ніхто з працівників не постраждав, але автомобіль зазнав пошкоджень.
"Попри постійну загрозу, енергетики щодня працюють, аби в домівках було світло", – додали у компанії.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що ка Дніпропетровщині у шести районах російські війська поцілили у інфраструктуру, склади та автозаправну станцію та житлові будинки.
За два дні ворог атакував чотири енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, по більшості з них ворог бив уже не раз.