Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Ukraine 1st Прогресивний захід

На Дніпропетровщині частина населення залишилась без електрики після атаки РФ

Альона Кириченко — 6 листопада, 14:25
На Дніпропетровщині частина населення залишилась без електрики після атаки РФ
Getty Images

Російська армія вдарила безпілотниками по Павлограду та понівечила інфраструктуру.

Про це повідомив в. о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, місто та деякі населені пункти Синельниківщини залишилися без електропостачання.

Частину абонентів фахівці вже заживили по резервних лініях, додав він.

Нагадаємо:

В ніч на 6 листопада Росія атакувала Україну 135-ма безпілотниками, протиповітряна оборона знешкодила 108 ворожих дронів, 27 БпЛА влучили.

Повідомлялося, що вісім людей постраждали та вирували кілька пожеж у місті Кам'янське Дніпропетровської області внаслідок російського удару безпілотниками.

війна електроенергія

електроенергія

На Дніпропетровщині частина населення залишилась без електрики після атаки РФ
Графіки відключень світла у четвер діятимуть майже весь день по всій Україні
Регулятор хоче збільшити тариф на передачу електроенергії майже на 15%

Останні новини