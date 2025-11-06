На Дніпропетровщині частина населення залишилась без електрики після атаки РФ

Російська армія вдарила безпілотниками по Павлограду та понівечила інфраструктуру.

Про це повідомив в. о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, місто та деякі населені пункти Синельниківщини залишилися без електропостачання.

Частину абонентів фахівці вже заживили по резервних лініях, додав він.

Нагадаємо:

В ніч на 6 листопада Росія атакувала Україну 135-ма безпілотниками, протиповітряна оборона знешкодила 108 ворожих дронів, 27 БпЛА влучили.

Повідомлялося, що вісім людей постраждали та вирували кілька пожеж у місті Кам'янське Дніпропетровської області внаслідок російського удару безпілотниками.