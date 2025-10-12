Міненерго підтримує будівництво малих атомних станцій: розглядає проєкти у співпраці із США

Міністерство енергетики підтримує ідею впровадження малих модульних реакторів (ММР) в Україні. Вже створено міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься розробкою плану заходів із їх впровадження.

Про це повідомив перший заступник Міненерго Артем Некрасов під час засідання комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП, на якому було презентовано законопроєкт щодо впровадження малих модульних реакторів в Україні.

Зазначається, що малі модульні реактори є перспективною, але ще відносно новою технологією для всього світу, яка перебуває на етапі дослідницьких і демонстраційних проєктів, і тільки в окремих країнах уже розпочато практичні кроки з її будівництва.

За словами Некрасова, у співпраці з американськими партнерами опрацьовується можливість розгортання ММР на українських ТЕС та великих енергоємних підприємствах.

Йдеться про проєкт "Фенікс", спрямований на перехід української енергетики з використання електростанцій на вугільному паливі на розгортання малих модульних реакторів, та проєкт "Гефест", який сприятиме модернізації сталеливарної промисловості України шляхом використання інноваційних рішень та безпечної технології ММР.

Нагадаємо:

У Верховній Раді розробили законопроєкт, який дозволить приватним компаніям будувати малі модульні реактори (ММР). Його презентація відбулася 9 жовтня в парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.