Ексголова Оператора ГТС Макогон отримав підозру: причина

Правоохоронці оголосили підозру колишньому гендиректору Оператора газотранспортної системи України Сергію Макогону у завданих понад 18 млрд збитків держбюджету.

Про це повідомляє головне управління Нацполіції в місті Києві.

В ході розслідування встановлено, що у 2021 році компанія-монополіст, яка транспортує природній газ споживачам України та країнам ЄС, під керівництвом посадовця отримала 20 млрд грн чистого прибутку, 90% з яких мала сплатити до держбюджету у якості дивідендів.

Втім, за даними поліції, підозрюваний прийняв рішення не розподіляти доходи та не спрямовувати кошти товариства у бюджет країни, внаслідок чого державі було завдано матеріальних збитків на суму понад 18 млрд грн.

За версією слідства, невдовзі, після того як наглядова рада товариства у вересні 2022 року, звільнила порушника через незадовільну роботу стратегічного підприємства, він вніс недостовірні данні до наказу нібито про своє службове відрядження до Відня та виїхав за межі країни.

Макогону заочно оголосили про підозру. Йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо:

16 вересня 2022 року Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" припинила повноваження гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона.

Макогон заявив, що дізнався про звільнення, перебуваючи у відрядженні та назвав такі дії МГУ диверсією, яка має на меті паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни та початку осінньо-зимового періоду.