МАГАТЭ отложило ротацию своей миссии на Запорожской АЭС: причина

МАГАТЭ было вынуждено отложить ротацию своей миссии на Запорожской АЭС из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Георгия Тихого.

Он подчеркнул, что Кремль не впервые использует шантаж как инструмент запугивания международных экспертов и подрыва их независимости. Например, как добавил Тихий, во время одной из предыдущих ротаций Россия нанесла удар дроном по машине МАГАТЭ.

По его словам, Москва имеет по меньшей мере две причины давить на независимость МАГАТЭ: первая - силой навязать международное признание незаконной оккупации украинской АЭС; вторая - манипулирование оперативной ситуацией в районе вокруг станции.

Он напомнил, что оккупация Запорожской АЭС Россией является незаконной и создает серьезную угрозу ядерного инцидента.

"Только возвращение станции ее законному владельцу, Украине, позволит восстановить ядерную безопасность и защиту в соответствии с нормами и стандартами МАГАТЭ", - подчеркнул спикер МИД.

Напомним:

Сотрудники МАГАТЭ сообщили о громких взрывах 5 января возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).