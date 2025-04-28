Корецкого избрали новым главой "Нафтогаза"

Наблюдательный совет "Нафтогаза" избрал новым главой компании Сергея Корецкого.

Об этом сообщают источники ЭП в "Нафтогазе" и правительстве.

Источники сообщают, что в финале отбора были Сергей Корецкий и Олег Прохоренко, который ранее возглавлял "Укргаздобычу".

Сергей Корецкий возглавляет компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" с ноября 2022 года. До этого, с 2013 года он занимал должность генерального директора WOG. С 2018 года занимался собственным бизнесом.

Напомним:

Ранее, в ноябре 2022 года Кабинет министров назначил Алексея Чернышева председателем правления "Нафтогаз Украины".

Впоследствии, в декабре 2024 Чернышов стал вице-премьер-министром Украины - министром национального единства Украины. С тех пор его обязанности временно исполнял Роман Чумак.