Через обстріли без світла залишилися споживачі у п'яти областях

Артур Крижний — 25 травня, 11:50
Через бойові дії та обстріли енергооб'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Черкаській та Харківській областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У міністерстві заявили, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло всім абонентам.

Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Нагадаємо:

Від вечора 24 травня російські окупанти атакували Україну 262 безпілотниками різних типів, 246 дронів вдалося знешкодити, але 10 влучили.

