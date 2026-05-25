Через обстріли без світла залишилися споживачі у п'яти областях

Через бойові дії та обстріли енергооб'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Черкаській та Харківській областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У міністерстві заявили, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло всім абонентам.

Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Від вечора 24 травня російські окупанти атакували Україну 262 безпілотниками різних типів, 246 дронів вдалося знешкодити, але 10 влучили.