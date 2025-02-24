Повна інтеграція енергосистем України та Європи планується до кінця 2026 року
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала інтеграцію енергетичних ринків України та Молдови до європейського ринку до кінця наступного року.
Про це вона сказала 24 лютого в Києві, виступаючи на пленарному засіданні "Підтримуй Україну", передає "Інтерфакс-Україна".
"Єврокомісія підготувала амбітний пакет стосовно енергобезпеки. Мета - гарантувати стійку, безпечну та конкурентну енергосистему для України", - повідомила вона.
За словами фон дер Ляєн, під час цієї зими Європа надала Україні 1,8 ГВт електроенергії.
"Але зараз ми повністю інтегруємо український та молдовський енергоринки у наш європейський до кінця наступного року. І ми використаємо потенційний обсяг 80% запасів всього газу, це допоможе створити і прибутковість. Все це збільшить енергобезпеку і Європейського Союзу, і України", - зазначала президентка Єврокомісії.
Нагадаємо:
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що в березні Україна отримає від ЄС новий платіж в обсязі 3,5 млрд євро.