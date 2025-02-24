Полная интеграция энергосистем Украины и Европы планируется до конца 2026 года

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала интеграцию энергетических рынков Украины и Молдовы в европейский рынок до конца следующего года.

Об этом она сказала 24 февраля в Киеве, выступая на пленарном заседании "Поддерживай Украину", передает "Интерфакс-Украина".

"Еврокомиссия подготовила амбициозный пакет по энергобезопасности. Цель - гарантировать устойчивую, безопасную и конкурентную энергосистему для Украины", - сообщила она.

По словам фон дер Ляйен, во время этой зимы Европа предоставила Украине 1,8 ГВт электроэнергии.

"Но сейчас мы полностью интегрируем украинский и молдавский энергорынки в наш европейский до конца следующего года. И мы используем потенциальный объем 80% запасов всего газа, это поможет создать и прибыльность. Все это увеличит энергобезопасность и Европейского Союза, и Украины", - отмечала президент Еврокомиссии.

Напомним:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в марте Украина получит от ЕС новый платеж в объеме 3,5 млрд евро.