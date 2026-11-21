У тимчасово окупованому Росією Криму – знову масштабні відключення світла: знеструмлені населені пункти п'яти районів та частина Білогорська.

Про це пише "Крим. Реалії".

Вранці 21 листопада на анексованому півострові Крим знову ввели обмеження електропостачання через дефіцит потужності, повідомляє російське підприємство "Крименерго".

Без електрики залишилися населені пункти Раздольненського, Радянського, Першотравневого, Сакського та Кіровського районів.

Зокрема, відключення торкнулися Березовки, Орловки, Радянського, Гришино, Орехово, Шубіно та Токарево.

Частково знеструмлені Михайлівка, Кіровське, Ярке Поле, а також низка вулиць Білогорська.

За інформацією російських енергетиків, відключення можуть тривати від трьох до шести годин. При цьому дотримання точних графіків не гарантується через брак потужності.

До того у Євпаторії на два тижні призупинили видачу закордонних паспортів через перебої з електропостачанням.

Вранці 20 листопада в анексованому Криму знову ввели обмеження електропостачання через дефіцит потужності.

У Джанкойському районі без світла залишилися щонайменше 24 населені пункти, а також десятки вулиць Джанкоя. Відключення торкнулися Ленінського, Сакського, Раздольненського, Білогорського та Бахчисарайського районів.

Частково була знеструмлена Євпаторія, зокрема райони Слободки, Лиманівки, залізничного вокзалу та Курзалу.

У Кіровському районі вчора запровадили графік "три години без світла, дев'ять годин зі світлом".

Масштабні перебої з електропостачанням у Криму тривають з 24 жовтня, нагадує "Крим. Реалії". Російська влада пов'язує їх із пошкодженнями магістральних електромереж за межами півострова.

Нагадаємо:

У ніч на 19 листопада ракетні війська завдали удару по мосту над Керченською протокою. У ніч на 20 листопада була атакована залізнична частина Керченського мосту.

В окупованому Криму російська влада оголосила про запуск безкоштовних катерів через Керченську протоку з 20 листопада, але наразі поромна переправа через Керченську протоку зупинилася через негоду.