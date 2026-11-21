На Дніпропетровщині – аварійні відключення
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У Дніпрі і частині Дніпропетровщини за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення.
Про це інформує ДТЕК.
Екстрені відключення діють у Дніпрі, а також Дніпровському, Самарівському, Павлоградському та Камʼянському районах.
"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – говориться у повідомленні.
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