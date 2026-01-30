Київ отримав першу партію генераторів від Варшави: їх вже розвозять по місту

До Києва надійшла перша партія (майже 60 генераторів) від мерії та громади столиці Польщі - Варшави.

Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

Загалом польська столиця відправила 90 генераторів (більшість із них — дизельні) різної потужності — від 10 до 64 кВТ.

"Ці джерела резервного живлення дозволять місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери, житлових будинків. Генератори вже почали розвозити в деякі райони Києва — зокрема, для заживлення обладнання будинків, де проблеми з відновленням теплопостачання", - розповів Кличко.

Наступна партія прибуде найближчими днями.

Міський голова нагадав, що на початку цього тижня столиця отримала також від Польщі 130 генераторів різної потужності, кошти на них збирали польські волонтери. За 10 днів 60 000 поляків пожертвували майже 2 млн євро.

У понеділок, 26 січня, прибула перша партія генераторів, придбаних на благодійні гроші.

Нагадаємо:

Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, збільшеного до €120 млн.