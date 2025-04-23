Казахстан визначатиме обсяги видобутку нафти без огляду на ОПЕК – міністр енергетики

Казахстан ухвалюватиме рішення щодо рівня видобутку нафти, виходячи з національних інтересів, а не з пріоритетів групи ОПЕК+.

Про це заявив міністр енергетики країни Ерлан Аккенжєнов у коментарі агентству Reuters.

Минулого місяця троє джерел з OPEC+ повідомили Reuters, що зростання видобутку в Казахстані викликає невдоволення з боку деяких членів групи, зокрема й Саудівської Аравії — найбільшого виробника.

Міністр пояснив, що Казахстан не може зменшити видобуток на своїх трьох основних родовищах, оскільки ними керують іноземні компанії. Особливо це стосується Тенгізського родовища, яке розробляє американська компанія Chevron.

"Діяти відповідно до національних інтересів. Це загальне формулювання, але воно повністю охоплює всю ситуацію, яку ми маємо зараз. Діяти виключно в межах національних інтересів", — наголосив Аккенжєнов.

Казахстан, який забезпечує близько 2% світового видобутку нафти, за перші два тижні квітня знизив обсяги видобутку на 3% порівняно з середнім рівнем у березні. Однак, навіть попри це, країна все одно перевищує квоти, визначені OPEC+, через тривалий період надвиробництва.

Родовища Кашаган і Карачаганак — ще два великі нафтогазові проєкти в Казахстані — також перебувають під контролем західних компаній.

Після завершення масштабного розширення на Тенгізському родовищі, що реалізувала Chevron, Казахстан досяг рекордного рівня видобутку, значно перевищивши свою цільову квоту в межах домовленостей з OPEC+.

Аккенжєнов зазначив, що уряд країни планує обговорити з іноземними компаніями шляхи поліпшення дотримання зобов’язань, але вплив на них обмежений.

"Ми не можемо. Ми не контролюємо ці процеси. Тому що рішення ухвалюють наші міжнародні партнери", — сказав міністр, якого призначили на посаду минулого місяця.

Нагадаємо:

У березні Казахстан досяг рекордного рівня видобутку нафти та газового конденсату – 8,95 млн тонн, або 2,17 млн барелів на добу (б/д).

Видобуток нафти в Казахстані впав за перші два тижні до 14 квітня в порівнянні з березневим середнім показником, але все ще перевищує квоту ОПЕК+, яку країна зобов'язалася дотримуватися після місяців перевиробництва.