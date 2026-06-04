Нафта відреагувала на перемир'я між Ізраїлем та Ліваном

Ціни на нафту знизилися після того, як угода про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном посилила надії на ширшу домовленість для завершення війни США, Ізраїлю та Ірану, яка може привести до відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 87 центів, або 0,89%, до $96,92 за барель. Американська West Texas Intermediate втратила 78 центів, або 0,81%, і коштувала $95,24 за барель, скоротивши зростання, яке мала на початку тижня.

Brent і WTI у середу зросли приблизно на 2% після нового загострення на Близькому Сході, зокрема іранських атак на Кувейт та ударів військових США поблизу Ормузької протоки.

Ізраїль і Ліван пізно в середу заявили, що погодилися запровадити припинення вогню. Це посилило надії на угоду між Вашингтоном і Тегераном, який частково пов'язує будь-яку домовленість із завершенням бойових дій між Ізраїлем і Ліваном.

Президент США Дональд Трамп у середу припустив, що прогрес у переговорах з Іраном може з'явитися вже цими вихідними.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в середу заявив, що контакти Тегерана з Вашингтоном не розірвані, але прогресу в переговорах немає. За його словами, обидві сторони вивчають тексти, якими обмінялися.

Нагадаємо:

Ізраїль і Ліван домовилися про "запровадження перемир'я", однак це залежить від "повного припинення" обстрілів з боку "Хезболли" та виведення всіх бойовиків угрупування з півдня Лівану.

Палата представників США ухвалила резолюцію про обмеження воєнних повноважень президента Дональда Трампа щодо Ірану.