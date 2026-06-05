Ціни на нафту дещо знизилися: які фактори вплинули

Ціни на нафту знизилися після того, як Оман заявив, що порт Міна-аль-Фахал йде у звичайному режимі – цьому передувало повідомлення про призупинку після вибуху.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 24 центи, або 0,25%, до 94,79 долара за барель до 07:04 за Гринвічем після зниження на 2,84% на попередній сесії, говориться у повідомленні.

Ціна нафти марки West Texas Intermediate становить 92,48 долара за барель, знизившись на 56 центів, або 0,6%, після падіння на 3,1% днем раніше.

Компанія Petroleum Development Oman заявила, що робота порту Міна-аль-Фахал проходить у звичайному режимі, після того як три джерела повідомили Reuters раніше, що завантаження нафти було призупинено через вибух поблизу причалів.

Нагадаємо:

Раніше ціни на нафту знизилися після того, як угода про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном посилила надії на ширшу домовленість для завершення війни США, Ізраїлю та Ірану, яка може привести до відкриття Ормузької протоки.

Др того Ізраїль і Ліван домовилися про "запровадження перемир'я", однак це залежить від "повного припинення" обстрілів з боку "Хезболли" та виведення всіх бойовиків угрупування з півдня Лівану.

Палата представників США ухвалила резолюцію про обмеження воєнних повноважень президента Дональда Трампа щодо Ірану.