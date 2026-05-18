Стало відомо, скільки вже коштувала світовим компаніям війна з Іраном

Війна США з Іраном уже коштувала компаніям у світі щонайменше $25 млрд, і ця сума зростає.

Про це свідчить аналіз Reuters.

Огляд корпоративних заяв від початку конфлікту від компаній, що котируються у США, Європі та Азії, показує масштаб наслідків. Бізнес стикається зі стрімким зростанням цін на енергоносії, розірваними ланцюгами постачання та торговельними маршрутами, які обірвалися через контроль Ірану над Ормузькою протокою.

Щонайменше 279 компаній назвали війну причиною захисних кроків для пом'якшення фінансового удару, зокрема підвищення цін і скорочення виробництва. Інші призупинили дивіденди або викуп акцій, відправили працівників у вимушені відпустки, запровадили паливні надбавки або звернулися по екстрену державну допомогу.

Потрясіння — останнє в низці глобальних подій, що дестабілізували бізнес після пандемії COVID-19 і вторгнення Росії в Україну, — знижує очікування на решту року, тоді як ознак близької угоди про завершення конфлікту майже немає.

"Такий рівень спаду в галузі схожий на те, що ми спостерігали під час глобальної фінансової кризи, і навіть вищий, ніж в інші рецесійні періоди", — сказав аналітикам гендиректор Whirlpool Марк Бітцер після того, як компанія вдвічі скоротила прогноз на весь рік і призупинила виплату дивідендів.

Аналітики кажуть, що зі сповільненням зростання цінова сила компаній слабшатиме, а фіксовані витрати буде важче покривати. Це загрожує маржі прибутку у другому кварталі й надалі.

Тривале підвищення цін, імовірно, підживить інфляцію та вдарить по й без того крихкій довірі споживачів.

Іран погрожує пошкодити інтернет-кабелі, що з'єднують Європу, Азію та Перську затоку та розташовуються під Ормузькою протокою.