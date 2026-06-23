Ірану дозволили продаж нафти, але Азія не поспішає її купувати

Іран активізував переговори з НПЗ в Азії після 60-денного санкційного винятку США, але покупці не поспішають брати на себе нові зобов'язання через ризик зміни політики Вашингтона та вже законтрактовані альтернативні поставки.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Азія навряд чи зобов'язуватиметься імпортувати іранську нафту, поки політика США щодо санкцій продовжує коливатися, а геополітична ситуація залишається вкрай мінливою", — сказав провідний аналітик Kpler Суміт Рітолія.

За словами трейдерів, посередники та представники National Iranian Oil Co. контактували з НПЗ в Індії, Японії, Південній Кореї та інших країнах ще до офіційного надання ліцензії США. Після набрання нею чинності ці спроби посилилися.

Іран роками продавав більшість підсанкційної нафти Китаю, але тепер намагається розширити коло покупців і розвантажити накопичені обсяги в морі. За даними Vortexa і розрахунками Bloomberg, станом на 22 червня в танкерах було близько 68 млн барелів іранської сирої нафти й конденсату.

Щонайменше 80% цього обсягу не має чіткого пункту призначення, тому може бути доступним для покупців. За словами трейдерів, переговори також стосуються довгострокових контрактів, оскільки Тегеран хоче наростити видобуток.

Водночас азійські НПЗ уже забезпечили себе альтернативною нафтою після багатомісячних перебоїв біля Ормузької протоки. Додатковими бар'єрами залишаються санкції ЄС і Британії, проблеми з фінансуванням та страхуванням, а також небажання частини портів приймати танкери з так званого тіньового флоту.

Нагадаємо:

Попри домовленість про відкриття й розмінування головних маршрутів, Іран 20 червня знову оголосив протоку закритою після ударів Ізраїлю по Лівану.

Понад 400 великих суден утримують позиції на східному боці Ормузької протоки, поки оператори танкерів чекають на ширше відкриття маршруту після переговорів США та Ірану.

Потік нафти через Ормузьку протоку йде найшвидшими темпами від початку війни з Іраном — попри заяви Тегерана, що ключовий світовий судноплавний вузол закритий.