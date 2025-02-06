Імпорт автогазу обвалився до мінімуму з травня 2022 року

У січні постачання скрапленого газу з-за кордону в Україну становило 46,3 тис. тонн, що є найменшим показником з травня 2022 року.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Порівняно з груднем 2024 року відвантаження скоротилося на 35%, за аналогічний період минулого року – на 9%.

"Низькі січневі показники імпорту частково обумовлені накопиченням ресурсу в грудні перед збільшенням акцизних ставок на продукт з початку 2025 року", – пояснили експерти.

Лідерам у постачанні пального залишається "БРСМ-Нафта", яка минулого місяця імпортувала 8,1 тис. тонн газу, що на 22% менше, ніж у грудні.

Компанія зосередила свої постачання на Румунії, а саме з термінала Interport Gaz, звідки відвантажила 7,7 тис. тонн ресурсу. Решту привезла газовозами з ГНС Bialchem Group (Польща).

З найбільших імпортерів найбільше скоротили постачання "Газтрон Україна" і група "Барс": на 90% і 72%, до 0,3 тис. тонн і 0,48 тис. тонн відповідно. Також повністю відмовилася від імпорту "Вілле Форте", яка в грудні привезла по Дунаю 6,34 тис. тонн газу.

Зазначається, що через збереження високих цін на газ на заході все більше імпортерів переорієнтовують свої постачання на південь, частка якого у загальному імпорті продукту в січні становила рекордні 70%.

При цьому закупівлі у Польщі скоротилися до найменшого показника з квітня 2022 року – 6,4 тис. тонн. Автомобільні постачання зменшилися на 53%, до 3,7 тис. тонн, залізничні – на 45%, до 2,7 тис. тонн.

Зменшився імпорт ресурсу і з країн Балтії: з Литви – у 2,3 раза, до 5,9 тис. тонн, з Латвії – у 3,8 раза, до 0,6 тис. тонн.

Нагадаємо:

На початку 2025 року відбулося кілька етапів підвищення цін на пальне на українських АЗС через підвищення акцизів з 1 січня.