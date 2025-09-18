Найбільший НПЗ півдня Росії продали після атак дронів

Один з найбільших нафтопереробних заводів, Ільський НПЗ (ТОВ "КНГК-ІНПЗ", Краснодарський край), який кілька разів у 2025 році потрапляв під удари українських дронів, змінив власника.

Про це пише The Moscow Times.

100% статутного капіталу заводу перейшли московському ТОВ "Оріон". Власник НПЗ змінився 15 вересня 2025 року.

Ільський НПЗ потужністю 6,6 млн тонн на рік здійснює діяльність з приймання, зберігання, переробки вуглеводневої сировини, а також відвантаження готової продукції авто- залізничним транспортом.

До цього кінцевим бенефіціаром НПЗ був Юрій Шамара.

У 2024 році на тлі ударів безпілотників ЗСУ підприємство скоротило обсяг переробки на 11% у порівнянні з показником 2023 року — до 4,7 млн тонн.

Минулого року чистий збиток НПЗ зріс у 14,5 раза до рівня попереднього року — до 11,6 млрд рублів.

Сфера діяльності "Оріона" - гуртова торгівля іншими машинами та обладнанням, компанія працює за спрощеною системою оподаткування, а середньооблікова чисельність її працівників — 1 особа. Генедиректор і власник "Оріона" - Анастасія Пучкова. У 2024 році компанія заробила 239 тис. рублів при чистому збитку 269 тис. рублів. У картці компанії зазначається, що "Оріон" не має власного капіталу.

Нагадаємо:

В ніч на 7 вересня Україна завдала дронового удару по Ільському НПЗ. В оперштабі регіону повідомляли, що внаслідок падіння уламків загорілася одна з технологічних установок.

Атаку підтвердили в Генштабі ЗСУ. Там зазначили, що завод "залучений в забезпеченні збройних сил Росії". До цього Ільський НПЗ піддавався атакам у липні, березні та лютому.