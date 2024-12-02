Графіки відключення світла у вівторок діятимуть менше, ніж в понеділок
У вівторок 3 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 07:00 до 21:00, для бізнесу - з 06:00 до 22:00.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів будуть такими:
- 07:00 – 08:00 — одна черга відключень.
- 08:00 – 19:00 — дві черги відключень.
- 19:00 – 21:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 06:00 до 22:00.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, кажуть в енергокомпанії.
Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Водночас обмеження будуть дещо легшими, ніж у понеділок 2 грудня, коли графіки для населення застосовували до 22:00.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).
Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло